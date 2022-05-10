Минздрав просит прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ

В Минздраве призвали прекратить членство РФ в исполнительном комитете Всемирной организации здравоохранения. Инициатива была выдвинута после обращения страны-агрессора к ВОЗ с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко во время специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.
Как рассказал Ляшко, страна-оккупант в ВОЗ официально утверждает, что Украина якобы самостоятельно себя обстреливает, убивает своих жителей и уничтожает свои больницы.
В связи с чем он призвал:
"Позиция Украины очевидна: страна-агрессор, у которой руки по локоть в крови, не может принимать решений в сфере здравоохранения!"- отметил Ляшко.
Ранее стало известно, что 38 стран подписали резолюцию, которая предусматривает перенос из Москвы офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко ранее уже призвал всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с РФ.
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