Минздрав просит прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ

Как рассказал Ляшко, страна-оккупант в ВОЗ официально утверждает, что Украина якобы самостоятельно себя обстреливает, убивает своих жителей и уничтожает свои больницы.

В связи с чем он призвал:

прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ;

ограничить влияние страны-агрессора на принятие решений и даже участие в голосовании;

официально перенести офис ВОЗ из неинфекционных болезней из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы - Киева.

"Позиция Украины очевидна: страна-агрессор, у которой руки по локоть в крови, не может принимать решений в сфере здравоохранения!"- отметил Ляшко.

Ранее стало известно, что 38 стран подписали резолюцию, которая предусматривает перенос из Москвы офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко ранее уже призвал всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.