Минздрав просит правоохранителей провести проверку больницы "Охматдет"

Письмо правоохранителям прислали сегодня
Министерство здравоохранения Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой провести проверку возможных противоправных действий сотрудников Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" и принять необходимые меры. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook.
"Минздрав обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку возможных противоправных действий сотрудников НДСБ "Охматдет" и принять необходимые меры", - говорится в сообщении.
МОЗ Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой провести проверку возможных противоправных действий сотрудников...Опубликовано Министерство здравоохранения'я України 19 июня 2018 г.
Так, письмо к Национальной полиции, Национальному антикоррупционному бюро и Генеральной прокуратуре прислали сегодня, 19 июня.
Фото: результаты внутрішного расследование "Охматдета"
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные дважды пытались затопить помещения нового корпуса "Охматдета".