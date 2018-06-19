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Минздрав просит правоохранителей провести проверку больницы "Охматдет"

НовостиОбщество    19.06.2018 - 16:55
Фото: МЗ (РБК-Украина)
Фото: МЗ (РБК-Украина)

Письмо правоохранителям прислали сегодня

Министерство здравоохранения Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой провести проверку возможных противоправных действий сотрудников Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" и принять необходимые меры. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook.

"Минздрав обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку возможных противоправных действий сотрудников НДСБ "Охматдет" и принять необходимые меры", - говорится в сообщении.

 

МОЗ Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой провести проверку возможных противоправных действий сотрудников...

Опубликовано Министерство здравоохранения'я України 19 июня 2018 г.

 

Так, письмо к Национальной полиции, Национальному антикоррупционному бюро и Генеральной прокуратуре прислали сегодня, 19 июня.

Фото: письмо Минздрава к Национальной полиции
Как сообщается, основанием для такого обращения стали результаты внутренней проверки больницы и факты, обнародованные в СМИ. В частности, министерство призывает правоохранительные органы проверить получение неправомерной выгоды служебным лицом "Охматдета", злоупотребления служебным положением и другие правонарушения.

Фото: результаты внутрішного расследование "Охматдета"

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные дважды пытались затопить помещения нового корпуса "Охматдета".

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, полиция, ГПУ, НАБУ, проверка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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