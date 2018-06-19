Минздрав просит правоохранителей провести проверку больницы "Охматдет"

Письмо правоохранителям прислали сегодня

Министерство здравоохранения Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой провести проверку возможных противоправных действий сотрудников Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" и принять необходимые меры. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook.

"Минздрав обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку возможных противоправных действий сотрудников НДСБ "Охматдет" и принять необходимые меры", - говорится в сообщении.

МОЗ Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой провести проверку возможных противоправных действий сотрудников... Опубликовано Министерство здравоохранения'я України 19 июня 2018 г.

Так, письмо к Национальной полиции, Национальному антикоррупционному бюро и Генеральной прокуратуре прислали сегодня, 19 июня.

Фото: письмо Минздрава к Национальной полиции Как сообщается, основанием для такого обращения стали результаты внутренней проверки больницы и факты, обнародованные в СМИ . В частности, министерство призывает правоохранительные органы проверить получение неправомерной выгоды служебным лицом "Охматдета", злоупотребления служебным положением и другие правонарушения.

Фото: результаты внутрішного расследование "Охматдета"

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные дважды пытались затопить помещения нового корпуса "Охматдета".