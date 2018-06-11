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Невідомі двічі намаглися затопити приміщення нового корпусу "Охматдиту"

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 15:56
Фото: "Охматдит" (sai.gov.ua)
Фото: "Охматдит" (sai.gov.ua)

Підтопило приміщення, під якими розташований блок управління чілером МРТ

За останні три тижні невідомі двічі намаглися затопити приміщення нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит". Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Twitter.

"Опір змінам відбувається у найцинічніший спосіб. За останні 3 тижні двічі в новому корпусі київського Охматдиту невідомі відкривали кран з водою вночі. Підтопило приміщення, під якими блок управління чілером МРТ. Вживаємо заходи, щоб посилити охорону", - повідомила Супрун.

Нагадаємо, головний лікар НДСЛ Ірина Садов'як повідомила, що "Охматдит" має намір відкрити відділення дитячої нейрохірургії в серпні.

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Теги публікації: Охматдит, Уляна Супрун  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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