МОЗ просить правоохоронців провести перевірку лікарні "Охматдит"

Лист до правоохоронців надіслали сьогодні

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України звернулося до правоохоронних органів з проханням провести перевірку можливих протиправних дій співробітників Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит" та вжити необхідних заходів. Про це повідомляє МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"МОЗ звернулося до правоохоронних органів з проханням провести перевірку можливих протиправних дій співробітників НДСЛ "Охматдит" та вжити необхідних заходів", - йдеться у повідомленні.

МОЗ України звернулося до правоохоронних органів з проханням провести перевірку можливих протиправних дій співробітників... Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України 19 червня 2018 р.

Так, лист до Національної поліції, Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури надіслали сьогодні, 19 червня.

Фото: лист МОЗ до Національної поліції

Як повідомляється, підставою для такого звернення стали результати внутрішньої перевірки лікарні і факти, оприлюднені у ЗМІ. Зокрема, міністерство закликає правоохоронні органи перевірити отримання неправомірної вигоди службовою особою "Охматдиту", зловживання службовим становищем та інші правопорушення.

Фото: результати внутрішного розслідування "ОХМАТДИТу"

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що невідомі двічі намагалися затопити приміщення нового корпусу "Охматдиту".