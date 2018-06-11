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Минздрав профинансирует зарубежное лечение еще для 29 украинцев

НовостиОбщество    11.06.2018 - 13:14
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ближайшее время пациенты получат гарантийные письма для зарубежных клиник

Министерство здравоохранения Украины профинансирует зарубежное лечение еще для 29 украинцев. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Сообщается, что комиссия Минздрава по вопросам направления украинцев на лечение за границу на заседании 6 июня приняла решение об оплате лечения за рубежом 29 человек.

"В ближайшее время пациенты получат информационные письма для зарубежных клиник о гарантии оплаты лечения и смогут сразу обращаться в клиники, чтобы получить необходимые услуги", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в этом году на лечение украинцев за рубежом выделено почти 390 млн гривен из государственного бюджета. С начала года по состоянию на 11 июня комиссия Минздрава приняла решение об оплате лечения за рубежом 148 человек.

 

Комісія МОЗ з питань направлення українців на лікування за кордон на засіданні 6 червня ухвалила рішення про оплату...

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України 11 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав расширит программу "Доступные лекарства" препаратами из госзакупок.  

 

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, лечение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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