Минздрав расширит программу "Доступные лекарства" препаратами из госзакупок

При Минздраве создана экспертная группа, которая будет рассматривать включение новых препаратов в программу "Доступные лекарства"

Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) в 2019 году планирует расширить программу "Доступные лекарства" препаратами из государственных закупок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык во время встречи с представителями Американской торговой палаты (АСС), передает пресс-центр Минздрава.

Отмечается, что для воплощения этого замысла уже создана экспертная группа, которая должна тщательно изучить действующую номенклатуру государственных закупок и выделить лекарства, удовлетворяющие критериям включения в программу возмещения.

"За каждым дополнительным включением препаратов и заболеваний правительственной программы должно быть гарантированное финансовое обеспечение со стороны государства. То есть мы имеем не только перевести лекарства из одной программы в другую, но и обеспечить финансирование в полном объеме для каждого больного", - отметил Илык.

Заместитель министра добавил, что те правила, по которым работает программа “Доступные лекарства”, расширит доступ пациентов к препаратам.

"Сегодня на плечи пациента ложится непосильное финансовое бремя, ведь если государственная программа закупок финансируется лишь на 40% от потребности, тогда остальные 60% больных вынуждены покупать лекарства за собственные средства. Референтное ценообразование позволит снизить цены на основные лекарственные средства и сделать их более доступными для пациентов", - отметил заместитель министра.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав отправил в регионы отправлено ряд препаратов, закупленных за государственные средства. Среди медикаментов, в частности, препараты для пациентов, которые перенесли трансплантацию.