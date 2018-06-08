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Интервью

Минздрав расширит программу "Доступные лекарства" препаратами из госзакупок

НовостиОбщество    08.06.2018 - 12:53
Иллюстративное фото (moz.gov.ua)
Иллюстративное фото (moz.gov.ua)

При Минздраве создана экспертная группа, которая будет рассматривать включение новых препаратов в программу "Доступные лекарства"

Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) в 2019 году планирует расширить программу "Доступные лекарства" препаратами из государственных закупок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык во время встречи с представителями Американской торговой палаты (АСС), передает пресс-центр Минздрава.

Отмечается, что для воплощения этого замысла уже создана экспертная группа, которая должна тщательно изучить действующую номенклатуру государственных закупок и выделить лекарства, удовлетворяющие критериям включения в программу возмещения.

"За каждым дополнительным включением препаратов и заболеваний правительственной программы должно быть гарантированное финансовое обеспечение со стороны государства. То есть мы имеем не только перевести лекарства из одной программы в другую, но и обеспечить финансирование в полном объеме для каждого больного", - отметил Илык.

Заместитель министра добавил, что те правила, по которым работает программа “Доступные лекарства”, расширит доступ пациентов к препаратам.

"Сегодня на плечи пациента ложится непосильное финансовое бремя, ведь если государственная программа закупок финансируется лишь на 40% от потребности, тогда остальные 60% больных вынуждены покупать лекарства за собственные средства. Референтное ценообразование позволит снизить цены на основные лекарственные средства и сделать их более доступными для пациентов", - отметил заместитель министра.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав отправил в регионы отправлено ряд препаратов, закупленных за государственные средства. Среди медикаментов, в частности, препараты для пациентов, которые перенесли трансплантацию.

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, лекарства, реимбурсация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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