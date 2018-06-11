МОЗ профінансує закордонне лікування ще для 29 українців

Найближчим часом пацієнти отримають гарантійні листи для зарубіжних клінік

Міністерство охорони здоров'я України профінансує закордонне лікування ще для 29 українців. Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook.

Повідомляється, що комісія МОЗ з питань направлення українців на лікування за кордон на засіданні 6 червня прийняла рішення про оплату лікування за кордоном 29 осіб.

"Найближчим часом пацієнти отримають інформаційні листи для зарубіжних клінік про гарантії оплати лікування і зможуть відразу звертатися до клінік, щоб отримати необхідні послуги", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в цьому році на лікування українців за кордоном виділено майже 390 млн гривень з державного бюджету. З початку року станом на 11 червня комісія МОЗ ухвалила рішення про оплату лікування за кордоном 148 осіб.

Комісія МОЗ з питань направлення українців на лікування за кордон на засіданні 6 червня ухвалила рішення про оплату... Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ розширить програму "Доступні ліки" препаратами з держзакупівель.