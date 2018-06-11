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МОЗ профінансує закордонне лікування ще для 29 українців

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 13:14
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найближчим часом пацієнти отримають гарантійні листи для зарубіжних клінік

Міністерство охорони здоров'я України профінансує закордонне лікування ще для 29 українців. Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook.

Повідомляється, що комісія МОЗ з питань направлення українців на лікування за кордон на засіданні 6 червня прийняла рішення про оплату лікування за кордоном 29 осіб.

"Найближчим часом пацієнти отримають інформаційні листи для зарубіжних клінік про гарантії оплати лікування і зможуть відразу звертатися до клінік, щоб отримати необхідні послуги", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в цьому році на лікування українців за кордоном виділено майже 390 млн гривень з державного бюджету. З початку року станом на 11 червня комісія МОЗ ухвалила рішення про оплату лікування за кордоном 148 осіб.

 

Комісія МОЗ з питань направлення українців на лікування за кордон на засіданні 6 червня ухвалила рішення про оплату...

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України 11 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ розширить програму "Доступні ліки" препаратами з держзакупівель.

 

З надією на пересадку: як влада має намір розвивати трансплантологію в Україні МОЗ закликає лікарів утриматися від участі в "професійних зібраннях"
Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, лечение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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