ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минздрав призывает работодателей перевести своих сотрудников на удаленную работу

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 19 октября, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что работодатели должны организовать работу своих сотрудников в удаленном режиме, если есть такая возможность. Это связано со стремительным ростом новых случаев коронавируса в Украине.

Об этом Ирина Микичак заявила во время брифинга.

"Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих работников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе - работали в удаленном доступе", - сказала она.

Также Микичак добавила, что любое собрание нужно проводить с соблюдением всех требований, которые касаются карантинных ограничений.

Самые читаемые новости

"Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в "живом" формате", - объяснила заместитель министра.

Напомним, в Украине с начала пандемии подтвердили коронавирус уже у 303 638 человек.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

Также сообщалось, что в Украине уже заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения Украины