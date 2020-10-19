ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МОЗ закликає роботодавців перевести своїх працівників на віддалену роботу

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 19 жовтня, заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак заявила, що роботодавці мають організувати роботу для своїх працівників у віддаленому режимі, якщо є така можливість. Це пов'язано зі стрімким зростанням нових випадків коронавірусу в Україні.

Про це Ірина Микичак заявила під час брифінгу.

"Кожен роботодавець, кожен керівник фірми, підприємства має організовувати роботу своїх працівників у такий спосіб, щоби всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі - працювали у віддаленому доступі", - сказала вона.

Також Микичак додала, що будь-які зібрання потрібно проводити з дотриманням усіх вимог, які стосуються карантинних обмежень.

Популярні новини

"Не потрібно зайвий раз збирати людей, організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто у "живому" форматі", - пояснила заступниця міністра.

Нагадаємо, в Україні з початку пандемії коронавірус підтвердили вже у 303 638 осіб.

Крім того, РБК-Україна писало, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих COVID-19, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться.

Також повідомлялось, що в Україні вже зайняті 59,8% лікарняних ліжок для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я України