МОЗ закликає роботодавців перевести своїх працівників на віддалену роботу

Сьогодні, 19 жовтня, заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак заявила, що роботодавці мають організувати роботу для своїх працівників у віддаленому режимі, якщо є така можливість. Це пов'язано зі стрімким зростанням нових випадків коронавірусу в Україні.

Про це Ірина Микичак заявила під час брифінгу.

"Кожен роботодавець, кожен керівник фірми, підприємства має організовувати роботу своїх працівників у такий спосіб, щоби всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі - працювали у віддаленому доступі", - сказала вона.

Також Микичак додала, що будь-які зібрання потрібно проводити з дотриманням усіх вимог, які стосуються карантинних обмежень.

"Не потрібно зайвий раз збирати людей, організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто у "живому" форматі", - пояснила заступниця міністра.

Нагадаємо, в Україні з початку пандемії коронавірус підтвердили вже у 303 638 осіб.

Крім того, РБК-Україна писало, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих COVID-19, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться.

Також повідомлялось, що в Україні вже зайняті 59,8% лікарняних ліжок для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом.