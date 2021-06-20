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Минздрав призвал вакцинированных сообщать о прививках в соцсетях

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Украина, Воскресенье 20 июня 2021 06:22
Минздрав призвал вакцинированных сообщать о прививках в соцсетях Фото: в Украине уже вакцинировалось 2 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В Министерстве здравоохранения Украины призвали людей, которые вакцинировались от коронавируса, сообщать об этом в социальных сетях. Для этого к посту надо добавить знак "Я вакцинируюсь".

Об этом Минздрав написал в Facebook

В Минздраве расписали шаги, как именно нужно сообщать о вакцинации

"В Украине уже сделали более 2 млн прививок от COVID-19, и, если вы уже привились или запланировали поход в пункт вакцинации, расскажите об этом на своей странице в соцсетях. Напишите пост и добавьте нашу новую рамку "Я вакцинируюсь" к фотографии в профиле Facebook", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с начала вакцинальной кампании сделали 2 056 499 прививок против коронавируса. Всего привито 1 700 711 человек. Так, одну дозу получили 1 700 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 355 790 человек

Ранее сообщалось, что в Киеве власти рассматривают возможность организации работы Центра вакцинации от коронавируса в будние дни.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 852 новых случая заболевания на коронавирус.

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