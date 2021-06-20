МОЗ закликало вакцинованих повідомляти про щеплення в соцмережах

У Міністерстві охорони здоров'я України закликали людей, які вакцинувались від коронавірусу, повідомляти про це в соціальних мережах. Для цього до посту треба додати знак "Я вакцинуюсь".

Про це МОЗ написало у Facebook

"В Україні вже зробили більш як 2 млн щеплень від COVID-19, і, якщо ви вже щепилися або запланували похід у пункт вакцинації, розкажіть про це на своїй сторінці в соцмережах. Напишіть пост і додайте нашу нову рамку "Я вакцинуюсь" до фотографії у профілі Facebook", – йдеться в повідомленні.

В МОЗ розписали кроки, як саме потрібно повідомляти про вакцинацію

Нагадаємо, в Україні з початку вакцинальної кампанії зробили 2 056 499 щеплень проти коронавірусу. Всього щеплено 1 700 711 людей. Так, одну дозу отримали 1 700 709 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 355 790 осіб

Раніше повідомлялося, що в Києві влада розглядає можливість організації роботи Центру вакцинації від коронавірусу у будні дні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 852 нових випадки захворювання на коронавірус.