ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ закликало вакцинованих повідомляти про щеплення в соцмережах

Новость на русском →
Україна, Неділя 20 червня 2021 06:22
МОЗ закликало вакцинованих повідомляти про щеплення в соцмережах Фото: в Україні вже вакцинувалось 2 млн осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

У Міністерстві охорони здоров'я України закликали людей, які вакцинувались від коронавірусу, повідомляти про це в соціальних мережах. Для цього до посту треба додати знак "Я вакцинуюсь".

Про це МОЗ написало у Facebook

В МОЗ розписали кроки, як саме потрібно повідомляти про вакцинацію

"В Україні вже зробили більш як 2 млн щеплень від COVID-19, і, якщо ви вже щепилися або запланували похід у пункт вакцинації, розкажіть про це на своїй сторінці в соцмережах. Напишіть пост і додайте нашу нову рамку "Я вакцинуюсь" до фотографії у профілі Facebook", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з початку вакцинальної кампанії зробили 2 056 499 щеплень проти коронавірусу. Всього щеплено 1 700 711 людей. Так, одну дозу отримали 1 700 709 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 355 790 осіб

Раніше повідомлялося, що в Києві влада розглядає можливість організації роботи Центру вакцинації від коронавірусу у будні дні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 852 нових випадки захворювання на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Коронавірус Вакцинація Вакцина від коронавірусу
NEWS
Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба
Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами