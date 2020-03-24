Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски

Из-за ситуации с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранение призывает граждан носить медицинские маски. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 24 марта медицинские маски уже продаются в аптеках.

"Обязательно надевайте маски. Маски уже появились в аптечных учреждениях. С каждым днем их будет становиться все больше и больше. Отечественные производители наращивают производство. Я думаю, что в ближайшее время дефицита на территории Украины не будет", - заявил Ляшко.

Напомним, по последним данным, число зараженных в Украине приближается к сотне, сегодня были подтверждены еще 13 новых случаев. В частности, в Черновицкой области подтвердили новые случаи - это люди, которые ранее общались с зараженными.

Отметим, сегодня стало известно, что в Херсоне предотвратили незаконный экспорт медицинских масок в Израиль на сумму более миллиона гривен. По требованию местной прокуратуры арестован груз из 21 тысячи масок.