ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МОЗ закликало аптеки не піднімати ціни на ліки

Новость на русском →
Київ, Середа 23 березня 2022 12:20
МОЗ закликало аптеки не піднімати ціни на ліки Фото: українські аптеки просять не піднімати ціни на ліки (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство охорони здоров'я України закликає аптеки не піднімати ціни на ліки. Особливо на препарати першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

"Зараз ми всі знаходимося в непростій ситуації... Ми з першого дня війни співпрацюємо з аптечними мережами і дистриб'юторами і щодо асортименту ліків, і щодо питань логістики. І я дуже вдячний за їхню позицію. Однак переконливо прошу не підвищувати ціни на ліки, особливо препарати першої необхідності", - зазначив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

Також повідомляється, що якщо аптеки пропонують ліки за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (розділ "Контакти") як до органу, який контролює ціни на ліки під час воєнного стану.

Також про такі ситуації можна інформувати Держспоживслужбу:

  • на електронну адресу [email protected];
  • за телефонами (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;
  • через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Крім того, можна звернутися до територіальних органів Держспоживслужби, контакти яких можна знайти на сайті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час воєнного стану в Україні відновили роботу понад 10 тисяч аптек.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Війна Росії проти України
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами