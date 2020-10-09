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Минздрав предложит новые карантинные ограничения для кафе, ресторанов и школ

Киев, Пятница 09 октября 2020 23:46
Минздрав предложит новые карантинные ограничения для кафе, ресторанов и школ
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения предложит новые карантинные ограничения для работы школ, кафе и ресторанов. Это будут соответствующие изменения в постановление о карантине.

Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Новые ограничения Минздрава будут касаться продолжительности работы заведений общественного питания.

"Также будут предложены новые подходы к проведению образовательных мероприятий, в частности, будет рассмотрен вопрос о возможности дистанционного образования в определенных классах или на определенных территориях с определенным уровнем эпидопасности", - рассказал Ляшко.

Накануне Ляшко заявил, что Украина может вернуться к жестким карантинным ограничениям уже через две недели.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Решение вступит в силу с 12 октября.

Также сообщалось, что киевские больницы переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.

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