Минздрав предлагает реформировать работу диспетчеров скорой помощи

В Украине могут автоматизировать диспетчеризацию вызовов скорой

Министерство здравоохранения Украины в рамках реформы скорой помощи предлагает внедрить алгоритм автоматизированной диспетчеризации вызовов, который позволит обрабатывать их в соответствии с приоритетностью. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Реформа "неотложки": как Минздрав изменит работу скорой помощи".

Предполагается, что в ходе реформы модернизируют работу диспетчерских служб, которые принимают звонки для вызова бригад скорой помощи. На сегодня, как правило, диспетчеры принимают абсолютно все вызовы, не ранжируя их по степени приоритетности. При этом протокол требует реагировать на вызовы, когда пациент в состоянии сам приехать в больницу, а скорая не может отказать в вызове. В связи с этим в Минздраве планируют внедрить алгоритм автоматизированной диспетчеризации вызовов, который позволит обрабатывать их в соответствии с приоритетностью.

Параллельно планируется снижение количества вызовов. Например, при вызове от граждан, чье состояние не требует экстренной помощи, диспетчер сможет переключить вызов на врача, с которым у пациента заключена декларация. Также диспетчер сможет переключать вызов на национальную горячую линию бесплатной конфиденциальной поддержки граждан по вопросам здравоохранения и медпомощи.

Кроме того, диспетчеры должны будут не только быстро принимать решения, но и консультировать свидетелей происшествий, как правильно оказать помощь пострадавшим до приезда бригады скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав инициирует обязательное обучение оказанию первой помощи.