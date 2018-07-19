Минздрав инициирует обязательное обучение оказанию первой помощи

Реформу экстренной медицинской помощи планируют запустить в 2019

В Украине может появиться обязательное обучение навыкам оказания экстренной первой помощи. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Реформа "неотложки": как Минздрав изменит работу скорой помощи".

В частности, в проекте реформы системы экстренной медицинской помощи, которую Министерство здравоохранения Украины планирует запустить в 2019 году, предлагается обязательное обучение навыкам оказания экстренной первой помощи.

Такое обучение будут проходить воспитатели в детсадах, учителя в школах и преподаватели вузов, а также работники социальной сферы, граждане, которые заняты на работах с повышенной опасностью, водители. Также обучать оказанию экстренной медпомощи будут учеников 10-11 классов по специальной программе, которая будет совмещать преподавание теоретических знаний с практическими.

Кроме того, реформой планируют улучшить ситуацию с оказанием первой помощи на месте происшествия. К примеру, такую помощь могут оказывать свидетели ДТП, которые не имеют медицинского образования, и для этого вводится статус экстренного медицинского помощника со специальным сертификатом. Такими помощниками станут пожарные, спасатели, патрульные полицейские и сотрудники МВД, водители общественного транспорта, проводники, бортпроводники и кондукторы. При этом Минздрав будет оказывать поддержку всем гражданам, желающим пройти обучение и получить сертификат медицинского помощника.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав направил в регионы 50 автомобилей скорой помощи в рамках соглашения с Китаем.