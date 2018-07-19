МОЗ пропонує реформувати роботу диспетчерів швидкої допомоги

В Україні можуть автоматизувати диспетчеризацію викликів швидкої

Міністерство охорони здоров'я України в рамках реформи швидкої допомоги пропонує запровадити алгоритм автоматизованої диспетчеризації викликів, який дозволить обробляти їх відповідно до пріоритетності. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Реформа "швидкої": як МОЗ змінить роботу швидкої допомоги".

Передбачається, що в ході реформи модернізують роботу диспетчерських служб, які приймають дзвінки для виклику бригад швидкої допомоги. На сьогодні, як правило, диспетчери приймають абсолютно всі виклики, не ранжуючи їх за ступенем пріоритетності. При цьому протокол вимагає реагувати на виклики, коли пацієнт може сам приїхати до лікарні, а швидка не може відмовити у виклику. У зв'язку з цим у МОЗ планують впровадити алгоритм автоматизованої диспетчеризації викликів, який дозволить обробляти їх відповідно до пріоритетності.

Паралельно планується зниження кількості викликів. Наприклад, при виклику від громадян, чий стан не потребує екстреної допомоги, диспетчер зможе перемкнути виклик на лікаря, з яким у пацієнта укладена декларація. Також диспетчер зможе перевести виклик на національну "гарячу лінію" безкоштовної конфіденційної підтримки громадян з питань охорони здоров'я та медичної допомоги.

Крім того, диспетчери повинні будуть не тільки швидко приймати рішення, але і консультувати свідків подій, як правильно надати допомогу постраждалим до приїзду бригади швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ ініціює обов'язкове навчання наданню першої допомоги.