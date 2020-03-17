МОЗ отримав 140 підозр на коронавірус, наразі 42 зразки досліджують

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 17 березня в Україні 7 випадків зараження коронавірусом

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 140 повідомлень про підозру на коронавірус, з них досліджують 42. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Разом з тим, станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки COVID-19.

"Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19 (7 випадки - підтверджені лабораторно, 89 - негативні, коронавірусу немає, 42 - досліджується)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій ОДА повідомили, що станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим коронавірусом COVID-19 температура тіла у межах норми.

Додамо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Ради заявив, що інфекційних ліжок в лікарнях буде недостатньо, в разі масового зараження українців коронавірусом. Ляшко заявив, що МОЗ потрібно знати, як перепрофілювати інші установи охорони здоров'я в разі масового зараження українців коронавірусом.