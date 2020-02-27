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МОЗ поки не підтверджує зараження коронавірусом українки в Італії

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 10:06
МОЗ поки не підтверджує зараження коронавірусом українки в Італії
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Скалецька зазначила, що остаточне підтвердження буде римською клінікою

В Італії чекають на підтвердження зараження коронавірусом українки. Про це РБК-Україна повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Скалецька зазначила, що остаточне підтвердження буде римською клінікою. Вони самі ще не наполягають на остаточному результаті та ще його перепідтверджують.

"Мене поінформував МЗС про те, що в Неаполі є два випадки підтвердження на інфекцію. Одна з двох - українка. Але зараз остаточно підтвердження коронавірусу вони чекають, чи є позитивний результат. Італійські лікарі матеріали на тестування відправили в Рим",- розповіла вона.

За її словами, громадянка України перебуває наразі в лікарні в некритичному стані.

"Наразі вона (громадянка України, - ред.) перебуває в Неаполі. ЇЇ стан - не критичний. Родичі, яких вона провідала - теж на карантині", - додала вона.

Нагадаємо, італійські видання писали, що в Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом серед українців.

РБК-Україна писало, що в Італії кількість випадків зараження коронавірусом, станом на вечір 26 лютого, зросла до 400 осіб. Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев'ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померли), Емілія-Романія (47 випадків, один померлий).

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