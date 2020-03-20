Минздрав подтвердил первый случай заражения коронавирусом во Львове

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом заболел мужчина, который вернулся из Германии

Министерство здравоохранения Украины подтвердило первый случай заражения коронавирусом во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что лабораторно подтвержденный случай коронавируса у мужчины 1950 года, который в течение последних 14 дней вернулся из Германии.

"Пациент изолирован, ему предоставляется лечение", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 20 марта, в Украине 27 случаев инфицирования коронавирус, 3 из них - летальные.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что во Львове зафиксировали первый случай коронавируса в городе.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что коронавирус продолжит распространяться Украиной, так что самое трудное ждет украинцев впереди. Он добавил, что медики ежедневно получают результаты тестов на коронавирус с подтверждением.

Кроме того, по состоянию на утро 20 марта в Украине официально подтверждено 26 случаев коронавируса. Так, в Украине коронавирус подтвердили в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Черновицкой областях и в Киеве.