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Минздрав подтвердил первый случай заражения коронавирусом во Львове

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 20:06
Минздрав подтвердил первый случай заражения коронавирусом во Львове
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом заболел мужчина, который вернулся из Германии

Министерство здравоохранения Украины подтвердило первый случай заражения коронавирусом во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что лабораторно подтвержденный случай коронавируса у мужчины 1950 года, который в течение последних 14 дней вернулся из Германии.

"Пациент изолирован, ему предоставляется лечение", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 20 марта, в Украине 27 случаев инфицирования коронавирус, 3 из них - летальные.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что во Львове зафиксировали первый случай коронавируса в городе.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что коронавирус продолжит распространяться Украиной, так что самое трудное ждет украинцев впереди. Он добавил, что медики ежедневно получают результаты тестов на коронавирус с подтверждением.

Кроме того, по состоянию на утро 20 марта в Украине официально подтверждено 26 случаев коронавируса. Так, в Украине коронавирус подтвердили в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Черновицкой областях и в Киеве.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 марта Во Львове подтвердили первый случай коронавируса, - мэр
Новости Украины ЛьвовМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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