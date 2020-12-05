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Минздрав подписал технические документы с COVAX по вакцине от коронавируса

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы с глобальным механизмом COVAX. В рамках этого механизма Украина получит 8 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Об этом шла речь на утреннем брифинге главы Минздрава.

Как рассказал министр, сейчас сроки поставки вакцины от COVID-19 уточняются, но в Минздраве рассчитывают, что это будет конец первого - начало второго квартала 2021 года.

"Вчера были подписаны документы и мы дальше работаем с этой инициативой. Мы также находимся на последней стадии подписания документов с другими производителями вакцин, чтобы как можно быстрее доставить вакцины и начать вакцинировать наших граждан", - отметил Степанов.

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Глава Минздрава также напомнил, что первыми вакцину от коронавируса получат медицинские работники и люди из групп риска.

"Это люди старше 60 лет, люди, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания", - добавил он.

Напомним, вчера глава медицинского комитета парламента Михаил Радуцкий назвал страны, у которых Украина сможет купить будущую вакцину от коронавируса. Он также рассказал, есть ли среди этих стран Россия.

Как писало РБК-Украина, во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что в ближайшие месяцы будут готовы к применению 4 вакцины от коронавируса.

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