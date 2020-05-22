Минздрав перенес аттестацию врачей

Фото: врач (РБК-Украина)

Экзамены для студентов-медиков и интернов перенесены на вторую половину июня

Министерство здравоохранения подписало указ о переносе в 2020 году аттестации проверки знаний и практических навыков по присвоению или подтверждению звания "врач-специалист", "провизор-специалист" на период карантина. Это позволит врачам не беспокоиться в связи с тем, что их лицензия может завершиться во время эпидемии.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Подписан приказ, по которому все медицинские работники, которые были задействованы в предоставлении медпомощи во время эпидемии коронавирусной инфекции, получат 50 баллов к непрерывному профессиональному развитию. Это еще один способ Министерства поблагодарить медиков за их работу. Кроме того, учитывая противоэпидемические рекомендации, мы перенесли лицензионные медицинские экзамены КРОК для студентов-медиков и интернов на вторую половину июня", - сообщила Микичак.

Также она отметила, что Минздрав утвердил табель оснащения для отделений экстренной или неотложной медпомощи многопрофильных больниц.

Ранее РБК-Украина писало, что одним из ключевых требований для продления лицензии врача после реформы системы их аттестации будет наличие достаточного количества баллов "непрерывного профессионального развития" (НПР).

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует ввести и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги.

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Автор: Игорь Литвиненко