МОЗ переніс атестацію лікарів

Фото: лікар (РБК-Україна)

Іспити для студентів-медиків та інтернів перенесені на другу половину червня

Міністерство охорони здоров'я підписало наказ про перенесення в 2020 році атестації перевірки знань і практичних навичок з присвоєння або підтвердження звання "лікар-спеціаліст", "провізор-спеціаліст" на період карантину. Це дозволить лікарям не турбуватися у зв'язку з тим, що ліцензія може завершитися під час епідемії.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє прес-служба Минздрава.

"Підписано наказ, за яким всі медичні працівники, які були задіяні у наданні медичної допомоги під час епідемії коронавирусной інфекції, отримають 50 балів до безперервного професійного розвитку. Це ще один спосіб Міністерства подякувати медикам за їхню роботу. Крім того, враховуючи протиепідемічні рекомендації, ми перенесли медичні ліцензійні іспити КРОК для студентів-медиків та інтернів на другу половину червня", - повідомила Микичак.

Також вона зазначила, що Моз затвердив табель оснащення для відділень екстреної або невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень.

Раніше РБК-Україна писало, що одним з ключових вимог для продовження ліцензії лікаря після реформи системи їх атестації буде наявність достатньої кількості балів "безперервного професійного розвитку" (НПР).

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує запровадити і відкоригувати коефіцієнт складності в тарифах на медичні послуги.

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Автор: Игорь Литвиненко