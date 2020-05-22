ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ переніс атестацію лікарів

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 18:51
МОЗ переніс атестацію лікарів
Фото: лікар (РБК-Україна)

Іспити для студентів-медиків та інтернів перенесені на другу половину червня

Міністерство охорони здоров'я підписало наказ про перенесення в 2020 році атестації перевірки знань і практичних навичок з присвоєння або підтвердження звання "лікар-спеціаліст", "провізор-спеціаліст" на період карантину. Це дозволить лікарям не турбуватися у зв'язку з тим, що ліцензія може завершитися під час епідемії.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє прес-служба Минздрава.

"Підписано наказ, за яким всі медичні працівники, які були задіяні у наданні медичної допомоги під час епідемії коронавирусной інфекції, отримають 50 балів до безперервного професійного розвитку. Це ще один спосіб Міністерства подякувати медикам за їхню роботу. Крім того, враховуючи протиепідемічні рекомендації, ми перенесли медичні ліцензійні іспити КРОК для студентів-медиків та інтернів на другу половину червня", - повідомила Микичак.

Також вона зазначила, що Моз затвердив табель оснащення для відділень екстреної або невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень.

Раніше РБК-Україна писало, що одним з ключових вимог для продовження ліцензії лікаря після реформи системи їх атестації буде наявність достатньої кількості балів "безперервного професійного розвитку" (НПР).

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує запровадити і відкоригувати коефіцієнт складності в тарифах на медичні послуги.

Читайте РБК-Україна в Google News - натисніть Підписатися

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українимедикиреформилицензия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся