ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минздрав передумал пускать зрителей на матч "Шахтер" - "Боруссия М"

Автор: Дмитрий Левицкий

Футбольный матч "Шахтер" - "Боруссия М", запланированный на 3 ноября, пройдет на НСК "Олимпийский" без зрителей. Министерство здравоохранения отменила свое предварительное разрешение.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Министерство передумало допускать зрителей на футбольный матч из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Всем, кто приобрел билеты на матч, их стоимость будет автоматически возмещена.

Самые читаемые новости

Матч состоится в 19:55.

Напомним, 27 октября украинский клуб получил разрешение от Минздрава на проведение матча со зрителями. Министерство разрешило заполнить НСК "Олимпийский" на 15% от общего количества мест.

Добавим, 27 октября "Шахтер" выстоял в матче с миланским "Интером". Матч завершился ничьей со счетом 0:0.

Кроме того, в стартовом туре Лиги чемпионов "Шахтер" одержал победу над мадридским "Реалом".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ШахтерМинистерство здравоохранения УкраиныНСК ОлимпийскийФутболКоронавирус