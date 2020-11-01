Минздрав передумал пускать зрителей на матч "Шахтер" - "Боруссия М"

Футбольный матч "Шахтер" - "Боруссия М", запланированный на 3 ноября, пройдет на НСК "Олимпийский" без зрителей. Министерство здравоохранения отменила свое предварительное разрешение.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Министерство передумало допускать зрителей на футбольный матч из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Всем, кто приобрел билеты на матч, их стоимость будет автоматически возмещена.

Матч состоится в 19:55.

Напомним, 27 октября украинский клуб получил разрешение от Минздрава на проведение матча со зрителями. Министерство разрешило заполнить НСК "Олимпийский" на 15% от общего количества мест.

Добавим, 27 октября "Шахтер" выстоял в матче с миланским "Интером". Матч завершился ничьей со счетом 0:0.

Кроме того, в стартовом туре Лиги чемпионов "Шахтер" одержал победу над мадридским "Реалом".