Матч "Шахтер" - "Боруссия М" в Лиге чемпионов пройдет со зрителями в Киеве

Фото: игроки "Шахтера" на НСК "Олимпийский" (shakhtar.com)

Матч "Шахтер" - "Боруссия Менхенгладбах" в третьем туре Лиги чемпионов состоится со зрителями. Игра пройдет 3 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Клуб получил разрешение от Минздрава на проведение поединка со зрителями. Стадион можно заполнить на 15% от общего количества мест. На "Олимпийском" это около 10,5 тысяч человек.

Напомним, что сегодня "Шахтер" сыграет также в Киеве с "Интером". Матч пройдет со зрителями. Начало - в 19:55.

Вчера стало известно, что при частично заполненных трибунах в четверг в Запорожье сыграет "Заря" в Лиге Европы. На матч с "Брагой" могут придти до 1700 болельщиков. Власти Запорожья готовятся к проведению всех трех домашних игр "Зари" в Лиге Европы со зрителями.

Отметим, что матчи чемпионата Украины проходят при пустых трибунах после обновленных ограничений по зонам карантина, которые запрещают массовые мероприятия даже в регионах "зеленой" и "желтой" зон.