Минздрав определился с объектом для размещения эвакуированных из Уханя

Министерство здравоохранения Украины определилось с основным и резервным объектами для размещения эвакуированных из Уханя (Китай) в связи со вспышкой коронавируса. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня есть два объекта, которые не могут быть названы.

"Но они определены. Один основной и один резервный, на случай если что-то произойдет в момент эвакуации", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский самолет вывезет из Уханя также граждан Аргентины. В частности, украинская сторона сообщила о согласии принять аргентинцев на борт самолета, который 18 февраля отправится в Китай.

По состоянию на 17 февраля жертвами коронавируса в Китае стали более 1700 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.

За последние сутки в Китае умерли 105 человек и были выявлены 1,5 тысячи новых случаев заболевания.