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Минздрав определил страны "красной зоны" по COVID-19: список

Новости » Коронавирус     15.06.2020 - 15:24
Минздрав определил страны "красной зоны" по COVID-19: список
Фото: путешествие (freepik.com)

В "красной зоне" оказались полсотни государств

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавирусной болезни. В "красной зоне" оказались полсотни государств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы.

"Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к "красной" и "зеленой" зонам", - указано в сообщении.

Так, с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тысяч населения.

Среди стран "красной" зоны - США, Великобритания, Швеция, Армения, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия. Украину министерство отнесло к "зеленой зоне". Показатель на 100 тысяч населения - 37 случаев.

Минздрав определил страны &quot;красной зоны&quot; по COVID-19: список

Минздрав определил страны &quot;красной зоны&quot; по COVID-19: список

Минздрав определил страны &quot;красной зоны&quot; по COVID-19: список

Минздрав определил страны &quot;красной зоны&quot; по COVID-19: список

Напомним, пограничники ожидали от Министерства здравоохранения перечень государств с широким распространением COVID-19.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине для иностранцев аэропорты открылись с 15 июня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Государственная пограничная службаМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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