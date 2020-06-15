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МОЗ визначив країни "червоної зони" по COVID-19: список

Новини » Коронавірус     15.06.2020 - 15:24
МОЗ визначив країни "червоної зони" по COVID-19: список
Фото: подорож (freepik.com)

У "червоній зоні" опинилися півсотні держав

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби. У "червоній зоні" опинилися півсотні держав.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонслужби.

"Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесено до "червоної" та "зеленої" зон", - вказано у повідомленні.

Так, зі значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання становить більше ніж 40 осіб на 100 тисяч населення.

Серед країн "червоної" зони - США, Великобританія, Швеція, Вірменія, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Росія, ОАЄ, Іспанія, Молдова, Франція, Канада та Італія. Україну міністерство віднесло до "зеленої зони". Показник на 100 тисяч населення - 37 випадків.

МОЗ визначив країни &quot;червоної зони&quot; по COVID-19: список

МОЗ визначив країни &quot;червоної зони&quot; по COVID-19: список

МОЗ визначив країни &quot;червоної зони&quot; по COVID-19: список

МОЗ визначив країни &quot;червоної зони&quot; по COVID-19: список

Нагадаємо, прикордонники чекали від Міністерства охорони здоров'я перелік держав з широким розповсюдженням COVID-19.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні для іноземців аеропорти відкрилися з 15 червня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Государственная пограничная службаМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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