Минздрав определил список медицинских должностей с повышенными доплатами

Министерство здравоохранение Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом, с повышенными доплатами. Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

Сообщается, что министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, которым определены эти должности. Ожидается, что уже за март медицинские работники, задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Перечень должностей:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики - семейный врач;

врач-терапевт

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

сестра медицинская;

младшая сестра (всех наименований);

регистратор медицинский;

сестра-хозяйка;

водитель.

Напомним, ранее сообщалось, что ​главврач мелитопольской больницы заразился коронавирусом.

До этого Минздрав опубликовал алгоритм действий в случае подозрения на коронавирус.