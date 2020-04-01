МОЗ визначив список медичних посад з підвищеними доплатами

Міністерство охорони здоров'я України визначило перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом, з підвищеними доплатами. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.

Повідомляється, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ, яким визначено ці посади. Очікується, що вже за березень медичні працівники, задіяні в лікуванні пацієнтів з коронавірусом, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.

Перелік посад:

екстрений медичний технік;

лікар-пульмонолог;

лікар-інфекціоніст;

лікар-патологоанатом;

лікар-епідеміолог;

лікар-лаборант;

лікар-анестезіолог;

лікар-радіолог;

лікар-бактеріолог;

лікар-рентгенолог;

лікар-вірусолог;

лікар загальної практики - сімейний лікар;

лікар-терапевт

лікар-педіатр;

лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;

сестра медична;

молодша сестра (усіх найменувань);

реєстратор медичний;

сестра-господиня;

водій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний лікар мелітопольської лікарні заразився коронавірусом.

До цього МОЗ опублікував алгоритм дій у разі підозри на коронавірус.