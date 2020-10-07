Минздрав объяснил, кому показано лечение коронавируса в стационаре

В Министерстве здравоохранения объяснили, кому предусмотрено лечение коронавируса только в стационаре. В Минздраве назвали группы риска.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.
У пациентов, которые в группе риска:
Пациенты с симптомами, которые характеризуют средне-тяжелое и тяжелое течение:
Пациенты, у которых температура тела выше 38 градусов, также должны получать медицинскую помощь в стационаре.
Решение о месте лечения принимает не пациент, а семейный врач. Или бригада ЭМП, которую вызывают в случае резкого ухудшения состояния.
Напомним, в Украине антирекорд по коронавирусу, выявили 4753 новых заражения.
О возможности возвращения жесткого карантина в Украине говорится в материале "Снова под замок. Грозит ли украинцам жесткий карантин".