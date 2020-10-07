МОЗ пояснив, кому показано лікування коронавірусу в стаціонарі

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, кому передбачено лікування коронавірусу лише в стаціонарі. У МОЗ назвали групи ризику.
Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я України.
Пацієнти, які в групі ризику мають:
Пацієнти з симптомами, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг:
Пацієнти, у яких температура тіла вище 38 градусів також мають отримувати медичну допомогу у стаціонарі.
Рішення про місце лікування приймає не пацієнт, а сімейний лікар. Або бригада ЕМД, яку викликають у разі різкого погіршення стану.
Нагадаємо, в Україні антирекорд по коронавірусу, виявили 4753 нових зараження.
Про можливість повернення жорсткого карантину в Україні йдеться в матеріалі "Знову під замок. Чи загрожує українцям жорсткий карантин".