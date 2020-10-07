МОЗ пояснив, кому показано лікування коронавірусу в стаціонарі

Фото: лікар (РБК-Україна)

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, кому передбачено лікування коронавірусу лише в стаціонарі. У МОЗ назвали групи ризику.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я України.

Пацієнти, які в групі ризику мають:

тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;

ниркова недостатність;

імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);

тяжкі алергічні захворювання або стани;

аутоімунні захворювання.

Пацієнти з симптомами, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг:

ядуха;

утруднене дихання;

кровохаркання;

шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея);

зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість) та ін.

Пацієнти, у яких температура тіла вище 38 градусів також мають отримувати медичну допомогу у стаціонарі.

Рішення про місце лікування приймає не пацієнт, а сімейний лікар. Або бригада ЕМД, яку викликають у разі різкого погіршення стану.

Нагадаємо, в Україні антирекорд по коронавірусу, виявили 4753 нових зараження.

Про можливість повернення жорсткого карантину в Україні йдеться в матеріалі "Знову під замок. Чи загрожує українцям жорсткий карантин".