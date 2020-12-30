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Минздрав обсудил с AstraZeneca сроки поставок вакцины от COVID в Украину

Киев, Среда 30 декабря 2020 19:51
Минздрав обсудил с AstraZeneca сроки поставок вакцины от COVID в Украину
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с исполнительным директором по международным и правительственных вопросам компании AstraZeneca Алеком ван Гелдером. В ходе разговора стороны обсудили предконтрактные условия, сроки и логистику поставки вакцины против COVID-19 в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В течение нескольких месяцев Минздрав налаживает активное и эффективную коммуникацию с главным офисом компании AstraZeneca. Сегодня мы уже обсудили логистику и сроки поставки вакцин против COVID-19 в Украину. Наше государство полностью готова к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения ", - заявил Степанов.

В свою очередь ван Гелдер заявил о готовности к активному сотрудничеству с Украиной.

"Сейчас мы будем обрабатывать варианты поставки вакцин в Украине в ближайшие сроки", - отметил он.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Кроме того, власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Добавим, что в ЕС заявили, что не смогут быстро одобрить использование вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca, а именно в январе 2021 года.

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