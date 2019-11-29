МОЗ оновив перелік протипоказань до календаря щеплень

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відомство оновило перелік протипоказань і застережень в календар щеплень

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік протипоказань і застережень в календар профілактичних прививок. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Наказ, який дозволить гармонізувати українське законодавство з радами Національної технічної групи експертів з питань імунізації, заснованими на рекомендаціях ВООЗ, 26 листопада зареєстрував Мін'юст.

В даному переліку поліпшили опис процедури щеплення, класифікували алергічні реакції на компоненти вакцини у відповідності з можливими алергенами (яєчний білок, дріжджі, желатин, лактоза і латекс).

Зазначимо, що для людей з первинним імунодефіцитом були розділені протипоказання за типами імунодефіциту. Окремо виділили рекомендації для вакцинації людей, що живуть поруч з людиною, яка має тяжку імуносупресію, імунодефіцит. Також для людей з ВІЛ-інфекцією описали застереження для кожної вакцини. Крім того, у переліку окремо розписали питання вакцинації жінок при вагітності та лактації.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про необхідні щеплення, які діти повинні мати, щоб відвідувати навчальні заклади.