Минздрав обновил перечень областей, которые могут ослабить карантин

Ослаблять карантин не могут 8 областей
По состоянию на 9 августа ослаблять карантин не могут 8 областей и Киев из-за завышенных эпидемических показателей. Ослабить карантин разрешили Черниговской области, но в "красный" список попала Львовская область.
Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины.
Так, ослаблять карантин сегодня запрещено в таких городах и областях:
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1199 новых случаев коронавируса; жертвами болезни вчера стали 18 украинцев.
Кроме того, во Львове произошла вспышка коронавируса после свадьбы; заразились гости и их семьи.