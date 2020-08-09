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МОЗ оновило перелік областей, які можуть послабити карантин

Автор: Дмитро Левицький

Послаблювати карантин не можуть 8 областей

Станом на 9 серпня послаблювати карантин не можуть 8 областей та Київ через завищені епідемічні показники. Послабити карантин дозволили Чернігівській області, але до "червоного" списку потрапила Львівська область.

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Про це йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я України.

Так, послаблювати карантин сьогодні заборонено у таких містах та областях:

  • Київ (перевищена динаміка);
  • Волинська область (перевищено відсоток виявлення хворих);
  • Івано-Франківська область (перевищено відсоток виявлення хворих);
  • Київська область (перевищена динаміка);
  • Львівська область (висока завантаженість ліжок);
  • Одеська область (перевищені динаміка та відсоток виявлення хворих);
  • Рівненська область (перевищено відсоток виявлення хворих);
  • Харківська область (перевищені динаміка та відсоток виявлення хворих);
  • Чернівецька область (висока завантаженість ліжок та перевищені динаміка та відсоток виявлення хворих).

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 1199 нових випадків коронавірусу; жертвами хвороби вчора стали 18 українців.

Крім того, у Львові стався спалах коронавірусу після весілля; інфікувалися гості та їх родини.

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