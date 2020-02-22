В Китае заявили об увеличении инкубационного периода коронавируса

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Симптомы болезни могут появиться через 3 недели после заражения

Инкубационный период коронавируса COVID-2019 может длиться более 3 недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, власти китайской провинции Хубэй сообщили о случае, произошедшем с мужчиной по фамилии Цзян в городе Шеньнунцзя. Мужчина с 24 января находился в тесном контакте со своей зараженной коронавирусом сестрой, а 20 февраля у него появилась температура.

Отмечается, что на следующий день после возникновения симптомов болезни мужчина сделал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Данный случай показывает, что инкубационный период коронавируса длится не 14 дней, как врачи считали ранее, а более 3 недель. Более длительный инкубационный период может осложнить сдерживание распространения коронавируса в Китае и мире.

Напомним, ранее в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая сообщили о переломном моменте в борьбе с коронавирусом. В четверг, 20 февраля, количество излечившихся от нового типа коронавируса за день превысило количество инфицированных, поступивших в медицинские учреждения за сутки.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 23 февраля, в мире зарегистрированы 76 288 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 345 - летальные. Отмечается, что выздоровели уже 20 659 человек.