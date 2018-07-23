Минздрав обнародовал перечень пляжей, где не рекомендуется купаться

Так, 36 проб с пляжей не соответствует нормам

Центр общественного здоровья Минздрава Украины опубликовал интерактивную карту не рекомендованных для купания морских и речных пляжей и зон отдыха в Украине и городе Киеве. Так, 36 проб с морских пляжей не соответствуют нормам, говорится в сообщении ЦОЗ.

Отмечается, что качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

В целом ведется мониторинг 185 морских и речных пляжей на территории областей Украины, которые имеют выход на морское побережье. Это Донецкая область, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области, г.Черноморск, г. Киев).

Среди них - 143 морских и 42 речных из 220 зарегистрированных пляжей (178 морских и 42 речных).

"За период с 13 по 19 июля 2018 года было проведено 626 исследований качества воды на территории областей Украины, которые имеют выход на морское побережье. Из них 36 проб (5,8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода - 1,4% из 507 исследований, речная вода - 24,4% из 119 исследований)", - сообщили в Центре общественного здоровья.

Фото: данные о мониторинге пляжей (рһс.огд.иа/скриншот)

Напомним, список водоемов, в которых не рекомендовано купаться, по состоянию на 16 июля 2018 года насчитывал 108 пляжей.