Минздрав обнародовал перечень пляжей, где не рекомендуется купаться

Новости Общество 23.07.2018 - 22:00
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

Так, 36 проб с пляжей не соответствует нормам

Центр общественного здоровья Минздрава Украины опубликовал интерактивную карту не рекомендованных для купания морских и речных пляжей и зон отдыха в Украине и городе Киеве. Так, 36 проб с морских пляжей не соответствуют нормам, говорится в сообщении ЦОЗ.

Отмечается, что качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

В целом ведется мониторинг 185 морских и речных пляжей на территории областей Украины, которые имеют выход на морское побережье. Это Донецкая область, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области, г.Черноморск, г. Киев).

Среди них - 143 морских и 42 речных из 220 зарегистрированных пляжей (178 морских и 42 речных).

"За период с 13 по 19 июля 2018 года было проведено 626 исследований качества воды на территории областей Украины, которые имеют выход на морское побережье. Из них 36 проб (5,8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода - 1,4% из 507 исследований, речная вода - 24,4% из 119 исследований)", - сообщили в Центре общественного здоровья.

Минздрав обнародовал перечень пляжей, где не рекомендуется купаться
Минздрав обнародовал перечень пляжей, где не рекомендуется купаться
Минздрав обнародовал перечень пляжей, где не рекомендуется купаться
Минздрав обнародовал перечень пляжей, где не рекомендуется купаться
Минздрав обнародовал перечень пляжей, где не рекомендуется купаться
Минздрав обнародовал перечень пляжей, где не рекомендуется купаться
 

Фото: данные о мониторинге пляжей (рһс.огд.иа/скриншот)

Напомним, список водоемов, в которых не рекомендовано купаться, по состоянию на 16 июля 2018 года насчитывал 108 пляжей.

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Теги:  пляж,  отдых,  загрязнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС