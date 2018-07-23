МОЗ оприлюднило перелік пляжів, де не рекомендується купатись

Так, 36 проб з пляжів не відповідають нормам

Центр громадського здоров’я МОЗ України опублікував інтерактивну карту не рекомендованих для купання морських та річкових пляжів та зон відпочинку в Україні та місті Києві. Так, 36 проб з морських пляжів не відповідають нормам, йдеться у повідомленні ЦГЗ.

Зазначається, що якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).

Загалом ведеться моніторинг 185 морських та річкових пляжів на території областей України, що мають вихід на морське узбережжя. Це Донецька область, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, м. Чорноморськ, м. Київ).

Серед них - 143 морських та 42 річкових із 220 зареєстрованих пляжів (178 морських і 42 річкових).

"За період з 13 по 19 липня 2018 року було проведено 626 досліджень якості води на території областей України, що мають вихід на морське узбережжя. З них 36 проб (5,8%) не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення (морська вода - 1,4% із 507 досліджень, річкова вода - 24,4% із 119 досліджень)", - повідомили у Центрі громадського здоров'я.

Фото: дані про моніторинг пляжів (phc.org.ua/скріншот)

Нагадаємо, у списку водойм, в яких не рекомендовано купатись, станом на 16 липня 2018 року нараховувалось 108 пляжів.