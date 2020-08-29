Минздрав об обеспечении тестами на COVID-19: хватит на несколько месяцев вперед

Украина обеспечена тестами на коронавирус на несколько месяцев вперед. Тестами на COVID-19 снабжены все государственные учреждения.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".
По словам Степанова, по возможности Министерство здравоохранения докупает тесты на коронавирус.
Также он добавил, что с начала пандемии коронавируса в Украине существенно обновили оборудование для тестирование на коронавирус.
"Мы сейчас практически полностью обновили весь состав оборудования, который необходим для тестирования, с одной стороны. А с другой стороны, продолжаем это делать. И параллельно учим людей делать именно эти тесты", - отметил министр.
Напомним, недавно в Харьковской области правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сертифицированных тест-систем для обнаружения коронавируса.
Кроме того, в Минздраве рассказывали, как изменилось количество тестирований на коронавирус с начала пандемии в Украине.