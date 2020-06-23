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МОЗ назвало області з найбільшим поширенням COVID-19

Новини » Коронавірус     23.06.2020 - 14:07
МОЗ назвало області з найбільшим поширенням COVID-19
Фото: людина в масці (Віталій Носач/РБК-Україна)

До переліку увійшли Київська та Одеська області

В Україні станом на вівторок, 23 червня, найбільше поширення захворювання коронавірусом зафіксовано в десяти областях. При цьому в Закарпатській і Чернівецькій областях - завантаженість ліжок понад 50%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними міністерства, перевищена норма за кількістю хворих коронавірусом у таких регіонах: Львівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Одеська, Закарпатська та Чернівецька області.

Крім того, Закарпатська і Чернівецька області, крім надмірних негативної динаміки і відсотка виявлення (частка позитивних тестів вище 11%) мають завантаженість ліжок понад 50%. У Закарпатській - 57,83%, а в Чернівецькій - 54,23%.

МОЗ зазначає, що ще чотири регіони - Дніпропетровська, Донецька, Луганська та Миколаївська області - порушують другорядний показник. Йдеться про охоплення тестуванням, який з 22 червня був підвищений удвічі - до 24 тестів на 100 тис. населення.

Нагадаємо, раніше міністерство опублікувало показники готовності областей до ослаблення карантину за новою методикою: Київ і Вінницька область покинули список неготових регіонів.

Як писало РБК-Україна, з 22 червня в Україні почала діяти нова методологія оцінювання епідситуації у регіонах, згідно з якою посилювати карантин можуть в окремих населених пунктах.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинКоронавірус
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