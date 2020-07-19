Минздрав назвал области, не готовые к ослаблению карантина

Карантин не готовы ослаблять 8 областей
По состоянию на 19 июля к ослаблению противоэпидемических мер не готовы восемь областей Украины. В частности, не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным министерства:
Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 731 новый случай COVID-19.
Отметим, что в Киевской области усилили карантинные меры, такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.