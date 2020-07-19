МОЗ назвав області, які не готові до послаблення карантину

Карантин не готові послаблювати 8 областей
Станом на 19 липня до послаблення протиепідемічних заходів не готові вісім областей України. Зокрема, не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За даними міністерства:
Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 731 новий випадок COVID-19.
Зазначимо, у Київській області посилили карантинні заходи, таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.