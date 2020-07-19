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МОЗ назвав області, які не готові до послаблення карантину

Автор: Анастасия Рокитна

Карантин не готові послаблювати 8 областей

Станом на 19 липня до послаблення протиепідемічних заходів не готові вісім областей України. Зокрема, не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.

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Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними міністерства:

  • у Закарпатській області надто високий показник завантаженості ліжок,
  • у Чернігівській недостатнє охоплення тестування,
  • у Волинській області відсоток виявлення нових випадків перевищує встановлений МОЗ цільовий показник,
  • у Вінницькій, Івано-Франківській та Одеській областях зафіксоване перевищення по динаміці,
  • у Львівській та Харківській областях більше одного показника перевищує встановлені МОЗ.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 731 новий випадок COVID-19.

Зазначимо, у Київській області посилили карантинні заходи, таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

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