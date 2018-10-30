ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

МОЗ направив на лікування за кордоном 21 пацієнта

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 17:55
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

16 дорослих та 5 дітей будуть спрямовані на лікування в закордонні клініки

Міністерство охорони здоров'я України направило на закордонне лікування 21 пацієнта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Повідомляється, що найближчим часом 16 дорослих та 5 дітей будуть напралені на лікування в закордонні клініки. У відомстві зазначили, що це стало можливим завдяки рішенню уряду, який дозволив використовувати залишки коштів, що утворилися на рахунках зарубіжних клінік. Зміни до постанови, ухвалені Кабінетом міністрів, набули чинності в суботу, 27 жовтня, а вже в понеділок, 29 жовтня, комісія МОЗ України ухвалила рішення про направлення на лікування за кордон 21 людину.

Крім того, МОЗ почав надавати пацієнтам інформаційні листи. Таким чином, пацієнти можуть звертатися в закордонні клініки, щоб якомога раніше отримати необхідне лікування.

Зокрема, відомство повідомило про прийняте рішення родичам пацієнтів, які протягом тривалого часу пікетують Міністерство охорони здоров'я через нестачу державного фінансування для програми лікування за кордоном. В результаті досягнута домовленість про припинення пікету.

Загальна вартість лікування 21 пацієнта становить близько 65,5 млн гривень. Всього в цьому році на лікування за кордон вже направлено 198 пацієнтів на загальну суму 556,5 млн гривень.

МОЗ направив на лікування за кордоном 21 пацієнта

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я почало закупівлі для створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Борги по зарплатах медиків становлять 1,5 млрд гривень, - Супрун Супрун пропонує запровадити поліцейський супровід медиків після нападу на бригаду "швидкої"
Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся