МОЗ направив на лікування за кордоном 21 пацієнта

Ілюстративне фото (УНІАН)

16 дорослих та 5 дітей будуть спрямовані на лікування в закордонні клініки

Міністерство охорони здоров'я України направило на закордонне лікування 21 пацієнта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Повідомляється, що найближчим часом 16 дорослих та 5 дітей будуть напралені на лікування в закордонні клініки. У відомстві зазначили, що це стало можливим завдяки рішенню уряду, який дозволив використовувати залишки коштів, що утворилися на рахунках зарубіжних клінік. Зміни до постанови, ухвалені Кабінетом міністрів, набули чинності в суботу, 27 жовтня, а вже в понеділок, 29 жовтня, комісія МОЗ України ухвалила рішення про направлення на лікування за кордон 21 людину.

Крім того, МОЗ почав надавати пацієнтам інформаційні листи. Таким чином, пацієнти можуть звертатися в закордонні клініки, щоб якомога раніше отримати необхідне лікування.

Зокрема, відомство повідомило про прийняте рішення родичам пацієнтів, які протягом тривалого часу пікетують Міністерство охорони здоров'я через нестачу державного фінансування для програми лікування за кордоном. В результаті досягнута домовленість про припинення пікету.

Загальна вартість лікування 21 пацієнта становить близько 65,5 млн гривень. Всього в цьому році на лікування за кордон вже направлено 198 пацієнтів на загальну суму 556,5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я почало закупівлі для створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.