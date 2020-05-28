Минздрав направил комиссию в Харьков из-за вспышки COVID-19 среди врачей

Фото: главный санитарный врач (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Каждый четвертый больной COVID-19 в Харькове - медик

Министерство здравоохранения Украины направило комиссию в Харьков из-за вспышки COVID-19 среди врачей. Причиной обеспокоенности Минздрава стало заражение 27 врачей в областной инфекционной больнице.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, пока что местная власть Харькова имеет разные точки зрения на эту ситуацию.

"Вопрос в том, что такой сигнал был получен, министр здравоохранения общался с главой ОГА, там разные были точки зрения на эту ситуацию. Чтобы разобраться, министр здравоохранения сформировал комиссию и направил в Харьковскую область. Она еще раз проверит все факты на месте. Они подготовят справку, тогда уже по результатам этой информации, которую мы получим от представителей Минздрава, которые были непосредственно на месте, мы сообщим дополнительно", - сказал он.

Сейчас комиссия работает в Харькове уже два дня.

Хотя директор областного департамента здравоохранения Вадим Иванников, говорит что в Харьковской областной инфекционной больнице всего хватает.

"Областная инфекционная больница одна из наиболее оснащенных больниц, и в плане персонала тоже", - говорит глава департамента.

Также известно по информации родственников, что пациентов просили покупать лекарства за собственный счет. И с этим будет тоже разбираться комиссия Минздрава.

Согласно информации в сюжете "Радио Свобода", каждый четвертый больной COVID-19 в Харькове - медработник.

Напомним, в Украине резко возросло количество инфицированных COVID-19 за прошедшие сутки.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине началось тестирование на антитела к коронавирусу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталина Благодатова