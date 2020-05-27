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В Украине началось тестирование на антитела к коронавирусу

Новости » Коронавирус     27.05.2020 - 18:45
В Украине началось тестирование на антитела к коронавирусу
Фото: лабораторный тест (freepik.com)

Лаборатории провели уже более 1300 тестов

В семи областях Украины и Киеве началось тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуно-ферментного анализа (ИФА). По состоянию на сегодня в стране проведено свыше 1300 таких тестов.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в своем Telegram-канале.

По данным ЦОЗ, в настоящее время тестирование на антитела к коронавирусу проводятся в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Киеве.

В целом украинские лабораторные центры уже осуществили 1 355 тестов методом ИФА.

Отметим, тестирование методом ИФА проводятся для определения иммуноглобулинов M и G в организме человека, которые свидетельствуют о течение заболевания. Тестирование позволяет установить, идет острый процесс заболевания или человек переболел, или же инфицирован и имеет антитела.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове начали проводить тесты на антитела к коронавирусу методом ИФА.

Также РБК-Украина писало, что тестирование методом ИФА будут обязательно проводить людям из группы риска к коронавирусу.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины тестированиеАнтителаКоронавирус
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