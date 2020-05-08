Минздрав намерен увеличить ежедневное количество ПЦР-тестов до 20 тысяч

Министерство здравоохранения намерено на начало июня увеличить ежедневное количество ПЦР-тестов на коронавирус до 20 тысяч. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-заседание парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает РБК-Украина.

По словам Степанова, на начало июня министерство планирует выйти на количество от 15 до 20 тысяч ежедневных тестов на коронавирус. Сейчас Минздрав ежедневно проводит проверку около 8 тысяч тестов.

"В начале апреля мы могли делать 700-800 тестов в сутки, сегодня мы дошли до 7-8 тысяч и двигаемся дальше. В наших планах мы хотим выйти на количество от 15 до 20 тысяч тестирований на начало июня", - заявил он.

Глава Минздрава пояснил, что увеличение количества ежедневных тестирований происходит посредством наращивания мощностей лабораторных центров.

"Сегодня у нас работает в круглосуточном режиме 59 лабораторий, мы постоянно увеличиваем количество наших лаборантов", - добавил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшее количество ПЦР-тестов на коронавирус в Украине проводят в Черновицкой области. Кроме того, большое количество тестирований фиксируется в Тернополе, Виннице, Херсоне и Черкассах.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки Минздрав подтвердил более 500 новых случаев коронавируса в Украине. Среди новоявленных инфицированных 44 ребенка и 98 медицинских работников.