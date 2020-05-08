МОЗ має намір збільшити щоденну кількість ПЛР-тестів до 20 тисяч

Міністерство охорони здоров'я має намір на початок червня збільшити щоденну кількість ПЛР-тестів на коронавірус до 20 тисяч. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-засідання парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає РБК-Україна.

За словами Степанова, на початок червня міністерство планує вийти на кількість від 15 до 20 тисяч щоденних тестів на коронавірус. Наразі МОЗ щоденно проводить перевірку близько 8 тисяч тестів.

"На початку квітня ми могли робити 700-800 тестів на добу, сьогодні ми дійшли до 7-8 тисяч і рухаємося далі. У наших планах ми хочемо вийти на кількість від 15 до 20 тисяч тестувань на початок червня", - заявив він.

Глава МОЗу пояснив, що збільшення кількості щоденних тестувань відбувається за допомогою нарощування потужностей лабораторних центрів.

"Сьогодні у нас працює у цілодобовому режимі 59 лабораторій, ми постійно збільшуємо кількість наших лаборантів", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільшу кількість ПЛР-тестів на коронавірус в Україні проводять у Чернівецькій області. Крім того, велика кількість тестувань фіксується у Тернополі, Вінниці, Херсоні та Черкасах.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу МОЗ підтвердив понад 500 нових випадків коронавірусу в Україні. Серед новоявлених інфікованих 44 дитини та 98 медичних працівників.