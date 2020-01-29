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Минздрав начнет обзванивать прибывших из Китая пассажиров

Новости » Общество     29.01.2020 - 17:11
Минздрав начнет обзванивать прибывших из Китая пассажиров
Фото: Дмитрий Коваль (moz.gov.ua)

С начала года в Украину прибыли около четырех тысяч таких человек

В связи с распространением коронавируса в Китае Министерство здравоохранения начнет обзванивать прибывших из этой страны пассажиров. Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава Дмитрий Коваль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с завтрашнего дня будет усилена работа с пассажирами, которые прибывают из Китая.

"Это будет персональная коммуникация с этими людьми… Отдельно с учетом того, что инкубационный период длится до 10 дней…Для того, чтобы убедиться, что с ними все нормально, будет осуществляться связь со специалистами посредством телефонных звонков", - отметил Коваль.

Он также отметил, что на сегодня в Украине насчитывается почти 4 тысячи человек, которые вернулись из Китая после вспышки коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса.

Также ранее стало известно, что ученые из Австралии первыми воссоздали коронавирус. Воспроизведенная копия может быть использована как "контрольный материал" для тестирования и "изменит правила игры в диагностике".

В Сингапуре количество заболевших коронавирусом увеличилось
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