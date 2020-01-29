ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ почне обдзвонювати пасажирів, що прибули з Китаю

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 17:11
МОЗ почне обдзвонювати пасажирів, що прибули з Китаю
Фото: Дмитро Коваль (moz.gov.ua)

З початку року до України прибули близько чотирьох тисяч таких осіб

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Китаї Міністерство охорони здоров'я почне обдзвонювати пасажирів, що прибули з цієї країни. Про це на брифінгу заявив заступник глави МОЗ Дмитро Коваль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з завтрашнього дня буде посилена робота з пасажирами, що прибувають з Китаю.

"Це буде персональна комунікація з цими людьми... Окремо з урахуванням того, що інкубаційний період триває до 10 днів... Для того, щоб переконатися, що з ними все нормально, буде здійснюватися зв'язок з фахівцями за допомогою телефонних дзвінків", - зазначив Коваль.

Він також зазначив, що на сьогодні в Україні нараховується майже 4 тисячі людей, які повернулися з Китаю після спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАУ направить до Китаю літаки для евакуації українців через коронавірус.

Також раніше стало відомо, що вчені з Австралії першими відтворили коронавірус. Відтворена копія може бути використана як "контрольний матеріал" для тестування і "змінить правила гри в діагностиці".

У Сінгапурі кількість хворих збільшилася коронавірусом
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українивируспассажиры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся