МОЗ почне обдзвонювати пасажирів, що прибули з Китаю

Фото: Дмитро Коваль (moz.gov.ua)

З початку року до України прибули близько чотирьох тисяч таких осіб

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Китаї Міністерство охорони здоров'я почне обдзвонювати пасажирів, що прибули з цієї країни. Про це на брифінгу заявив заступник глави МОЗ Дмитро Коваль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з завтрашнього дня буде посилена робота з пасажирами, що прибувають з Китаю.

"Це буде персональна комунікація з цими людьми... Окремо з урахуванням того, що інкубаційний період триває до 10 днів... Для того, щоб переконатися, що з ними все нормально, буде здійснюватися зв'язок з фахівцями за допомогою телефонних дзвінків", - зазначив Коваль.

Він також зазначив, що на сьогодні в Україні нараховується майже 4 тисячі людей, які повернулися з Китаю після спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАУ направить до Китаю літаки для евакуації українців через коронавірус.

Також раніше стало відомо, що вчені з Австралії першими відтворили коронавірус. Відтворена копія може бути використана як "контрольний матеріал" для тестування і "змінить правила гри в діагностиці".